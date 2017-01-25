إحباط تهريب 8566 ذخيرة حية و5 قطع سلاح والقبض على 1330 متسللاً

صراحة-جازان:أحبطت دوريات المجاهدين في جازان تهريب 8566 ذخيرة حية و5 قطع سلاح، كما ألقت القبض على 1330 شخصا من مختلف الجنسيات حاولوا التسلل للأراضي السعودية، و115 مهربا بقضايا مختلفة، كما ضبطت 180 سيارة استخدمت في محاولات التهريب خلال الفترة من 1 ربيع الأول إلى 21 ربيع الآخر الجاري.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع إدارة المجاهدين بالمنطقة خالدعبدالله بن قزيز، أن الدوريات نجحت خلال الفترة نفسها في إحباط تهريب 46838 حزمة قات و60 بلاطة حشيش و28 حبة كبتاجون و11910 لترات من المسكر وضبط 61 قضية اشتباه والقبض على 762 مخالفا. مشيرا إلى اتباع المهربين خططا وإستراتيجيات نوعية في كل عملية لتجاوز نقاط التفتيش الأمنية ودوريات المجاهدين، إلا أن تلك المحاولات تفشل في ظل الجهود الكبيرة لرجال الأمن ومنهم أفراد المجاهدين في سبيل إحباط كافة العمليات والقبض على مرتكبيها من المهربين، سواء كانوا مواطنين أو متسللين

وأشار إلى مواصلة دوريات فرع المجاهدين بحازان بكافة قطاعاته التصدي لأي عمليات تهريب إلى داخل محافظات منطقة جازان أو باقي مناطق المملكة.