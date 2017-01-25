وكيل إمارة الباحة يلتقي رئيس الجمعية السعودية للجودة بالمنطقة

صراحة-الباحة:التقى وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري, بمكتبة بالإمارة أمس, رئيس الجمعية السعودية للجودة بمنطقة الباحة مبشر بن مهدي الغامدي, وأعضاء الجمعية.

ورحب الدكتور الشمري, برئيس وأعضاء الجمعية, وهنأهم بمناسبة تأسيس الجمعية بالمنطقة واختيارهم أعضاء بها, مؤكداً أن مفهوم إدارة الجودة الشاملة, يعدّ من المفاهيم الإدارية الحديثة التي تهدف إلى تحسين وتطوير الأداء بصفة مستمرة .

وحث الشمري, الجمعية بالعمل على نشر ثقافة الجودة والتعاون مع الجهات التي تم تأسيسها بالمنطقة وتعنى بتطبيق الجودة بجميع معاييرها, ومن أبرزها مركز الأمير مشاري بن سعود للجودة وتحسين الأداء, وهو السباق في هذا المجال ويمثّل الجهة الاستشارية والراعية لنشر ثقافة وتطبيقات الجودة الشاملة بالإدارات الحكومية بالدرجة الأولى، حيث يحرص المركز على إشراك المواطن في مفاهيم الجودة المعتمدة على المعرفة والقدرة والإرادة .

وقدّم رئيس الجمعية السعودية للجودة بالمنطقة من جانبه, شرحاً عن أبرز مهام الجمعية وسعيها إلى نشر ثقافة الجودة من خلال عدة أنشطة مثل الاجتماعات الدورية الشهرية والمحاضرات والعروض والندوات والمشاريع الخاصة والمهنية والمؤتمرات والنشرات, إضافة إلى القيام بالدراسات والجودة في القطاعين الحكومي والخاص, وتوفير التدريب على الجودة من خلال التعاون مع منظمات التدريب, مقدماً شكره لسمو أمير المنطقة على دعمه وتشجيعه لتطبيق الجودة بمفهومها الشامل ولوكيل الإمارة على استقباله .