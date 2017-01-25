الرئيس العام يستقبل معالي الشيخ أحمد بن عبدالرحمن البعادي

صراحة-الرياض:استقبل معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بمكتبه قاضي المحكمة العليا سابقاً معالي الشيخ أحمد عبدالرحمن البعادي, وفضيلة الشيخ فهد الربيق.

في بداية اللقاء رحب معالي الرئيس العام بضيفه الكريم, موضحاً الخدمات التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين، والأدوار التي تقدمها الرئاسة من خدمات في شتى الجوانب والمجالات ومنها الجوانب العلمية والبحثية والفنية والخدمية وذلك لتحقيق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله – في خدمة الإسلام والمسلمين.

وأشاد معالي الشيخ أحمد عبدالرحمن البعادي بالجهود البارزة التي تبذل من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في خدمة الحرمين الشريفين متمنياً للجميع التوفيق.

كما قدم البعادي شكره وتقديره لمعالي الرئيس العام على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.