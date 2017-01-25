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25 يناير, 2017   2116

أمير الحدود الشمالية يلتقي مدير عام التعليم بالمنطقة

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صراحة-الرياض:التقى صاحب السمو الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتب سموه في الإمارة اليوم مدير عام التعليم بالمنطقة عبدالرحمن بن سعد القريشي، الذي قدم للسلام على سموه وإطلاعه على سير العملية التربوية في مدارس المنطقة عقب جولته على عدد من المدارس.
وأثنى سموه خلال اللقاء على الجهود التي يبذلها مدير عام التعليم ومعاونيه بالمنطقه، داعياً الله لهم بالتوفيق والنجاح.
من جانبه أعرب مدير عام التعليم بالمنطقة عن شكره لصاحب السمو أمير منطقة الحدود الشمالية على إتاحة الفرصة للقاء بسموه والاستئناس بآرائه وتوجيهاته السديدة التي تقف وراء تطور التعليم بالمنطقة، مؤكداً نجاح سير العملية في الإختبارات للفصل الدراسي الأول .

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