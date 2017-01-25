الأخضر الشاب يفوز على أذربيجان برباعية

صراحة-الرياض:تمكن المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم من تحقيق فوزا على منتخب أذربيجان بنتيجة أربعة اهداف من دون رد في المباراة التي جرت اليوم الثلاثاء والمدرجة ضمن بطولة أنطاليا الدولية لكرة القدم التي تستضيفها مدينة انطاليا التركية هذه الأيام.

وجاءت أهداف الأخضر الشاب بواسطة كل من منصور المولد وحسين سالم وعبد الكريم الجرادة وناصر العتيبي.

وسعى سعد الشهري مدرب المنتخب الوطني للشباب لإشراك العديد من اللاعبين في المباراة للوقوف على مدى جاهزيتهم قبل خوض منافسات كأس العالم تحت 20 عاما التي ستقام في كوريا الجنوبية خلال شهر مايو المقبل. وكان المنتخب الوطني قد لعب مباراته الأولى في بطولة انطاليا الدولية أمام منتخب اذربيجان وتغلب عليه بهدف من دون رد قبل ان يتعادل في المباراة الثانية مع السودان 3-3.

من جهته، أشاد سعد الشهري مدرب المنتخب الوطني بمشاركة المنتخب في بطولة انطاليا الدولية، مبينا ان اللاعبون يحتاجون إلى خوض العديد من المباريات قبل المشاركة في مونديال العالم، لافتا إلى ان مثل تلك المباريات والبطولات الودية يستفيد منها اللاعبون.

على الصعيد ذاته، يغادر خالد السميري لاعب المنتخب الوطني للشباب وفريق الاتحاد الأول لكرة القدم إلى جدة عصر يوم غد الأربعاء للمشاركة مع فريقه في مباراته امام الوحدة ضمن منافسات دوري جميل للمحترفين.

وأوضحت إدارة المنتخب ان عودة اللاعب السميري جاء باتفاق مسبق بين الجهازين الفنيين في المنتخب الوطني للشباب وفريق الاتحاد الأول لكرة القدم، ليستفيد اللاعب من المشاركة في مباريات الفريق الأول.