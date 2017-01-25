أمير منطقة جازان يرعى غدًا افتتاح البرامج الدعوية بمهرجان جازان الشتوي

صراحة-جيزان:يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة غدًا , انطلاق البرامج الدعوية بمهرجان جازان الشتوي التاسع 1438هـ بمنطقة جازان , التي ينظمها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة ، بمحاضرة دعوية يلقيها عضو هيئة كبار العلماء , عضو إدارة البحوث العلمية والإفتاء معالي الشيخ الدكتور أحمد بن سير مباركي , بعنوان ” خطر الانحراف الفكري ” وذلك بجامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة جيزان.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي أن سمو أمير المنطقة سيفتتح بعد غد الجمعة الخيمة الدعوية المقامة بجوار القرية التراثية بجازان , والتي تضم معرضا لمختلف الإدارات الحكومية بمنطقة جازان , إلى جانب قاعة مجهزة لاحتضان فعاليات البرنامج الدعوي من محاضرات وندوات في مجالات الأمن الفكري , وندوات اجتماعية وثقافية متنوعة تستمر على مدى أسبوعين , بمشاركة العديد من المختصين .

من جانبه أوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة جازان المهندس رستم بن مقبول الكبيسي أن بقية فعاليات المهرجان الثقافية وغيرها ستنطلق بعد غد الجمعة بالواجهات البحرية الشمالية والجنوبية والوسطى لمدينة جيزان والقرية التراثية إلى جانب الفعاليات الرياضية وبرامج الفروسية والمسابقات البحرية والبرامج المسرحية والتسوق والترفيه والفنون الشعبية ومسابقات ومسرحيات الأطفال، والحرف اليدوية وفعاليات المأكولات الشعبية، والألعاب النارية، إلى جانب الفعاليات المقامة بالمجمعات التجارية.