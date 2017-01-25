أمير مكة يتسّلم التقرير النهائي لأعمال اللجنة الدائمة لتصحيح أوضاع الجالية البرماوية

صراحة – فيصل القحطاني :تسّلم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة , في مقر الإمارة بجدة أمس , التقرير النهائي لأعمال اللجنة الدائمة لتصحيح أوضاع الجالية البرماوية .

وقدم سموه الشكر والتقدير لأعضاء اللجنة , مؤكداً فخره واعتزازه بمزاملة أعضاء اللجنة الذين نقلوا العمل من المحلية إلى الإشادة العالمية ، وقال سموه :” إن ما قمتم به عمل استثنائي اعترفت بتميزه الأمم المتحدة وهذا مصدر فخر لكم ولي وللمملكة “.

وأوضح التقرير الذي تسلمه سموه من ، صاحب السمو الأمير فيصل بن محمد وكيل الإمارة لشؤون الحقوق رئيس اللجنة الدائمة لدراسة وتصحيح وضع الجالية البرماوية , أنه تم إصدار أكثر من 190 ألف إقامة مجانية الرسوم لمدة أربع سنوات على كفالة الشركات والمؤسسات والأفراد لأبناء الجالية ، وشملت الإعفاء من الغرامات المتراكمة المترتبة على عدم تجديد الإقامة لسنوات مضت لمن انتهت إقاماتهم بسبب عدم قدرتهم على تجديد جوازات سفرهم وكذلك عدم استطاعتهم إلغاء بلاغات الهروب بسبب عدم التوصل لكفلائهم السابقين ، كما تمّ تفويج ( 7.428) مستفيداً مينمارياً لمحكمة الأحوال الشخصية لإثبات الزوجية والبنوة والإعالة .

وبين التقرير أن فرع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة شارك في تصحيح الوضع العمالي من خلال عدة مهام شملت تغيير المهن لمن يحمل مهنة فردية أو عمالية حسب احتياج صاحب العمل ، و احتساب العامل المينماري الواحد بربع عامل وافد في برنامج تحفيز المنشآت (نطاقات) , إلى جانب إبقاء العاملات المينماريات على كفالة عائلهن واستثنائهن من نقل كفالاتهن إلى المنشآت التي يرغبن العمل فيها .

وأبان التقرير أنه في الجانب الصحي تمّ تحصين أكثر من 83 ألف مستفيد مينماري أثناء مراجعتهم مقر التصحيح ضد الأمراض الوبائية المعدية ( الدرن ـ الحمى الشوكية ـ الكزاز ـ الإنفلونزا الموسمية ) ، واستقبال (750) حالة مرضية محالة من مقر التصحيح من الحالات المرضية الطارئة إلى مستشفيات العاصمة المقدسة ، كذلك تأمين حافلة وسيارة إسعاف للفريق الطبي المكلف بالعمل في مقر التصحيح , وعملت الشؤون الصحية في المنطقة أيضاً على علاج الحالات المصابة بالكبد الوبائي (B ,C) البالغة (2257) حالة وبعض الحالات المرضية الأخرى تقدر بنحو 25 مليون ريال ، فيما بلغت التكلفة الإجمالية في وزارة الصحة لتقديم الخدمات الطبية والوقائية والعلاجية لأبناء الجالية المينمارية ما يقارب 782 مليون ريال .

وأشار التقرير إلى أنه تم تصحيح وضع مدارس الجالية المينمارية الخيرية بمكة المكرمة البالغة (121) مدرسة ، وتمّ استيعاب طلاب وطالبات المراحل الثلاث الابتدائية والمتوسطة والثانوية في المدارس الحكومية بعدد اجمالي 62.650 ألف طالب وطالبة ، كما قُدّمت المنح الدراسية الجامعية للطلبة المتفوقين بما يقارب (1307) طلاب وطالبات .

وكشف التقرير عن أنه تم تقديم الوجبات المجانية في اليوم الواحد لما مجموعة (1.500) وجبة لمرتادي اللجنة من أبناء الجالية المينمارية من الجنسين طيلة فترة التصحيح ، كذلك سقيا الماء بما يقارب (2.000) عبوة يومياً لمرتادي مقر التصحيح من الجنسين ، وأخيرا تقديم الرعاية الصحية المجانية عن طريق جمعية زمزم وجمعية شفاء لعدد ( 11.682) مستفيد مينماري.

وتضمن التقرير كذلك تكريم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، للمملكة نظير جهودها الإنسانية في تصحيح أوضاع الجالية البرماوية، مؤكدة أنها تجربة رائدة يمكن الاستفادة منها وتعميمها على الدول الأخرى.