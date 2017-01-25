“تراحم تبوك” تدعم أسر السجناء بأكثر من 225 ألف ريال

صراحة – محمد المحسن : نفذت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة تبوك ” تراحم “, حزمة من البرامج والإنجازات هذا العام في إطار خطتها لتغطية احتياجات السجناء وأسرهم من تأمين المواد الغذائية والمستلزمات الضرورية .

وأكد رئيس اللجنة أحمد عطيه الحارثي, أن لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم بالمنطقة قامت برعاية 75 أسرة من أسر السجناء وتقديم مساعدات ماليه لهم بواقع 3000 ريال لكل أسرة لتصل قيمة هذه المساعدات إلى 225 ألف ريال, تمثل الدفة الأولى في إطار المساعدات النقدية التي تقدمها اللجنة, مشيراً إلى توزيع الحقائب والكسوة الشتوية والملابس والأغطية والبطانيات والدفايات لأسر السجناء, التي استفاد منها 59 أسرة, بالإضافة إلى قيام اللجنة بتلبية جميع احتياجات السجناء وأسرهم, كتأمين المواد الغذائية والملابس والاحتياجات المنزلية.

وبين الحارثي, أن اللجنة تعمل ضمن خطتها التشغيلية لهذا العام ,في احتواء المفرج عنهم وتساعدهم على مواجهة الحياة من خلال مد جسور التعاون مع الجهات الحكومية والأهلية في السعي لإيجاد عمل أو وظائف للمفرج عنهم تؤمن لهم ولأسرهم سبل العيش الكريم وتحد من عودتهم إلى ارتكاب السلوك غير السوي.

وأفاد الحارثي, أن الأهداف التي تضطلع بها اللجنة, هي أهداف سامية وعظيمة وتنعكس على آثارها بإيجابية على المجتمع بأكمله, داعيا رجال الأعمال في المنطقة ومحبي الخير, إلى دعم اللجنة للقيام بواجبها وتحقيق أهدافها , منوها بما تحظى به اللجنة من دعم مادي ومعنوي من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك, كما قدم الحارثي شكر اللجنة لمعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية على دعمه الدائم لأنشطة اللجنة.

من جهته أوضح نائب رئيس اللجنة نايف سعيد العطوي, أن اللجنة لديها العديد من البرامج والخدمات متمثلة في برنامج تسديد فواتير الكهرباء لأسر السجناء, وتسديد إيجارات منازل بعض الأسر, بالإضافة إلى برامج الدعم المادي والعيني الذي يراعا فيه عدد أفراد الأسرة المستفيدة, بالإضافة إلى قيام اللجنة بالتركيز على الجانب التوعوي والإرشادي بأهمية رعاية واحتواء نزلاء السجون والأخذ بأيديهم والعمل على تكوين رأي مجتمعي متفهم لظروف المفرج عنهم , ومتقبلا لهم , والعمل على عودته إلى مجتمعه فردا صالحا بإذن الله .