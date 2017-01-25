فرع وزارة العمل بحائل يفعّل خدماته بمقره الجديد

صراحة – خالد الحسين : استفاد فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل من مقره الجديد في حي الشفاء، لتطوير خدماته وتفعيلها بشكلٍ أكبر، وتمكين العمل التطوعي.

ويحوي المقر الجديد برجين بمساحة 5 آلاف متر مربع ويتكون البرج الشرقي من مكتب العمل بمدينة حائل والبرج الغربي إدارة فرع الوزارة بالمنطقة، إلى جانب خدمات مساندة ومواقف للموظفين والمراجعين.

بدورها انتقلت دار الرعاية الاجتماعية للمسنين إلى مقرّها الجديد في مركز الدكتور ناصر الرشيد في القسم الشرقي.

وفُعّل فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة مركز الإيواء بوحدة الحماية الاجتماعية، وجرى دعمه بالكوادر المؤهلة رجالاً ونساء لتقديم خدمات الحماية الاجتماعية للمرأة والطفل وبعض الفئات المستضعفة التي تتعرض للإيذاء والعنف الأسري بشتى أنواعه، فيما تم فصل وحدة الإعانات بمركز التأهيل الشامل بمبنى مستقل في مجمع الدوائر الحكومية ودُعمت الوحدة بكوادر مؤهلة لتقديم الخدمات لجميع المستفيدين كما تم نقل مبنى إشراف الفرع النسائي في مكتب العمل سابقًا وسط حائل.

ويجري العمل حالياً على تطوير مكاتب العمل بالمحافظات الرئيسية وسيتم دعمها قريباً بوحدات ضمانية للتسهيل على المواطنين وتلمس احتياجاتهم وعدم تكبدهم عناء السفر وستصبح مستقبلًا نواة لفروع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمحافظات.

من جهته أكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل فريح بن محمد العيّاد أن النقلة النوعية التي يشهدها فرع الوزارة والفروع التابعة له يواكب حجم العمل الذي يتم إنجازه يومياً للتسهيل على المواطنين، مشيراً إلى أن فرع الوزارة بالمنطقة يسعى دائماً للارتقاء بالخدمات الاجتماعية التي تقدم للمراجعين ويبذل أقصى الجهود لخدمتهم.