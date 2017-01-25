تعليم مكة المكرمة ينفذ أكثر من 15 مشروعاً وزارياً

صراحة – نواف العايد : نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة خلال الفصل الدراسي الأول لهذا العام أكثر من ١٥ مشروعاً وزارياً حققت من خلالها الطالبات المشاركات العديد من الإنجازات في كثير من المجالات.

وحصلت الطالبات على مراكز متقدمة على مستوى العالم في الأولمبياد الدولي للرياضيات المستوى الرابع الميدالية الفضية, كما حصلت ثلاث مدارس على شارة من “وكالة ناسا الفضائية” في صفحتها ببرنامج جلوب البيئي “مسابقة تحدي جودة البيانات”, كما حصلن على ثلاثة أوسمة ببرنامج جلوب البيئي في الغلاف الجوي ونظام الماء وغلاف الماء.

كما تأهل 8 طالبات لحضور ملتقى الشتاء للاولمبياد الدولي للعلوم والرياضيات وفوز طالبة في الأولمبياد الدولي للفيزياء، كما حصدن مراكز متقدمة على المستوى الوطني في الحوار الطلابي بمسارية اللغة العربية و الانجليزية و المؤتمر العلمي بقيادة الطلبة لجميع المراحل التعليمية.

ومثلن طالبات النشاط إدارة تعليم مكة في عدد من المسابقات الوطنية, حيث حصدن على المركز الأول الميدالية الذهبية في مشروع المهارات الأدبية “فرع الشعر” والمركز الثاني الميدالية الفضية “فرع القصة القصيرة” والمركز الرابع الميدالية الذهبية في المسرح الذهبي, كما حصلت الإدارة على المركز الثاني الميدالية البرونزية في مسابقة الخط العربي مسار “عملي”.

كما نفذت إدارة تعليم مكة المكرمة العديد من الدورات التدريبية وورش العمل حققت من خلالها العديد من الإنجازات على المستوى الدولي والوطني والمحلي, حيث نفذت في المجال العلمي مشروع “الروبوت” ودورات جلوب البيئي، وأولمبياد العلوم والرياضيات، ومؤتمر البحث العلمي والقدرات.

فيما نفذت الإدارة دورات في الحوار الطلابي، ودورات في المهارات الأدبية في فرع “الشعر العربي و الإلقاء والارتجال و القصة القصيرة”، ودورات تدريبية في المسرح المدرسي.

كما تم الاحتفاء باليوم الوطني وتفعيل برنامج العمل التطوعي و المبادرات “كمبادرة يد واحدة بالعطاء” و “إصدار العدد الأول من مجلة المبادرات التطوعية لموسم حج ١٤٣٨”، والمشاركة بست فرق تطوعية في المجال العلمي والصحي في الملتقى التطوعي المقام بالغرفة التجارية تحت عنوان “صحتك تهمنا” بالإضافة إلى برنامج مبادرتي الوطنية، وإقامة دورات مهارات سوق العمل و صناعة الأعمال ومشروع تمكين مهارات الحياة “دورة التواصل عبر الإعلام الجديد”.

كما تم عمل ورش تدريبية في الخط العربي, والزخرفة الإسلامية, والرسم والتصوير التشكيلي, والتصميم الفني, وإقامة المعرض الوطني لصناع الأعمال ويوم المهنة العالمي للمشروعات الوزارية، بالإضافة إلى معرض “جماليات الخط العربي” للاحتفاء باللغة العربية، حيث بلغ عدد البرامج التدريبية ٣٣ برنامج، و٢٠ ورشة تربوية، و١١ لقاء, والتصفيات للمسابقات الوزارية ٢٣ تصفية، وبلغ العدد الإجمالي للمستفيدات من المشاريع والبرامج ٤٥١٢ من مختلف الفئات (طالبة ، معلمة و مشرفة), كما تم عقد الشراكات المجتمعية, حيث تمت المشاركة مع الحارة المكية لعرض مهن الطالبات “تجربة لإدخالهن سوق العمل”.