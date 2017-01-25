الجامعة العربية تدين قرار الحكومة الإسرائيلية ببناء 2500 وحدة استيطانية جديدة

صراحة – محمد المحسن : أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء نحو 2500 وحدة استيطانية جديدة على الأراضي الفلسطينية المُحتلة.

وعد في بيان أصدرته الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم القرار تأكيدا على نهج تلك الحكومة الإسرائيلية في الاستهانة بالإرادة الدولية وتحديها، واجهاض أية مساعٍ تُبذل على طريق تحقيق حل الدولتين.

وطالب أبو الغيط المجتمع الدولي بالوقوف في وجه سياسات الحكومة الإسرائيلية التي توشك، بإمعانها في البناء الاستيطاني غير الشرعي، أن تُغلق الطريق بالكامل وللأبد أمام أية فُرصة لتسوية سلمية للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، لافتا النظر إلى أن الأطراف الدولية المتصدية لإعادة الحياة للعملية السياسية مثل اللجنة الرباعية تقع عليها مسؤولية خاصة في هذا الخصوص .

وأوضح البيان أن الأمين العام لجامعة الدول العربية يستشعر خطورة هذا الاعلان لأنه قد يكرس لوضع جديد من جانب الحكومة الرافضة للسلام القائمة في اسرائيل حاليا، كما أنه يأتي في أعقاب التحدي الاسرائيلي للرؤية التي أكد عليها مؤتمر باريس للسلام في 15 الجاري والقائمة على عدم القبول بأية حلول سياسية للنزاع الفلسطيني الاسرائيلي إلا حل الدولتين ، وما أكد عليه قرار مجلس الأمن الأخير 2334 من رفض المجتمع الدولي بأكمله الاعتراف بأية تغييرات على الأرض ما عدا تلك التي يتفق عليها الطرفان .

وأشار إلى أن الأمين العام للجامعة يري أن حكومة الاستيطان في اسرائيل ربما استشعرت الاستقواء ضد الإرادة الدولية الواضحة في ظل التطورات الدولية الأخيرة، محذراً من مخاطر هذا النهج وتداعياته المحتملة علي فرص تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم.