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25 يناير, 2017   2162

أمير الكويت وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء يستقبلون رئيس ديوان المراقبة العامة

أمير-الكويت-الشيخ-صباح-الأحمد-الجابر-الصباح

صراحة – خالد الحسين : استقبل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بقصر بيان اليوم معالي رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري والوفد المرافق له الذي يزور حاليًا الكويت.
حضر الاستقبال نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح ورئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل عبدالعزيز الصرعاوي .
كما استقبل صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت بقصر بيان اليوم معالي رئيس ديوان المراقبة العامة والوفد المرافق له.
واستقبل صاحب السمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت اليوم معالي رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري والوفد المرافق له.

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