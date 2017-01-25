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25 يناير, 2017   1518

مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل يطلق البرنامج التعريفي للموظفين

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صراحة – فواز العسيكري : اطلق مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل اليوم الأربعاء فعاليات البرنامج التعريفي للموظفين للعام الحالي 2017 ضمن الخطه التدريبيه السنويه لهذا العام ،وبرعايه مباشرة من مدير المستشفى د.عتيق القرني .

وتأتي هذه الفعاليات ضمن أنشطة إدارة التدريب والابتعاث والتعليم المستمر ، واستمراراً للبرامج والانشطه التدريبية في المستشفى .

وأوضح المشرف على البرنامج الاستاذ أنس عمرو ،أن البرنامج ذو أهمية كبيرة تتمثل في إعطاء الموظفين الجدد المعلومات اللازمة والضرورية لمرحلتهم الجديدة والتى تتماشي مع سياسات وتوصيات برنامج إعتماد المنشئات الصحية CBAHI.

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