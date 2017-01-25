الأرصاد تتوقع هطول أمطار على مناطق الشمال والمدينة المنورة

صراحة – خالد الحسين : توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية غداً على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، وحائل، ومنطقتي تبوك والمدينة المنورة، تشمل المدن الساحلية منها الوجه، وأملج، وينبع.

وأوضحت الأرصاد أن تأثير الرياح السطحية يبدأ خلال الليل المتأخر من يوم الغد وصباح يوم الجمعة على منطقة مكة المكرمة لتشمل المدن الساحلية منها، رابغ وجدة، فيما تتحرك بإتجاه الشرق والشمال الشرقي، وتؤثر على مناطق القصيم، الرياض، والمنطقة الشرقية حتى يوم السبت القادم، ولا يستبعد تساقط الثلوج على الاجزاء الشمالية منها القريات، طريف وعرعر.

وأفادت الهيئة أن نماذج التوقعات العددية تشير إلى حالة حدوث عدم استقرار في أجواء المملكة، يتوقع – بمشيئة الله تعالى – نشاطاً في الرياح السطحية الجنوبية المثيرة للأتربة والغبارعلى مناطق شمال وغرب المملكة، تتأثر الرؤية الأفقية من يوم الغد، من ثم تؤثرعلى وسط وشرق المملكة.

وتنبأت الهيئة العامة للأرصاد, أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض الملموس على شمال وغرب المملكة من مساء يوم الجمعة، تشمل وسط وشرق المملكة، يصاحب ذلك رياح شمالية نشطة، ودرجات الحرارة تصل إلى ما دون الصفر المئوي على مناطق شمال المملكة.