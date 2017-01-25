الجيش الليبي يعلن إيقاف العمليات القتالية بمنطقة قنفودة

صراحة – نواف العايد : أكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الليبية العقيد أحمد المسماري تحرير اثنتي عشرة عائلة وستة وأربعين عاملا أجنبيا، إضافة إلى تحرير ثلاثة وثلاثين مدنيا، كانوا عالقين في منطقة الاشتباكات بقنفودة غربي مدينة بنغازي.

وقال في مؤتمر صحفي اليوم أنه تم إيقاف القتال والعمليات القتالية أمس في منطقة قنفودة لمراعاة الجانب الإنساني، وذلك وفق أوامر القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر لغرفة عمليات الكرامة.

وأشار إلى أن تسيير غرفة عمليات الكرامة سرايا استطلاع من منطقة بنغازي العسكرية، لتغطية المنطقة من جنوب بنغازي إلى الجنوب الشرقي، ومن شرق منطقة اجدابيا حتى ما بعد بوابة المئتين، التي قال إن مهمتها قطع أي محاولة خروج أو دخول للجماعات الإرهابية.