توقيع اتفاقية شراكة علمية بين الجامعة السعودية الإلكترونية وجامعة تونس المنار

صراحة – خالد الحسين : وقعت الجامعة السعودية الالكترونية اتفاقية شراكة علمية مع جامعة تونس المنار حول نظام اتصالات موفر لطاقة شبكات الاستشعار اللاسلكية في التطبيقات الطبية .

وقع الاتفاقية التي جرت بالعاصمة التونسية اليوم , كلاً من وكيل الجامعة السعودية الإلكترونية للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبدالله العبدالجبار ورئيس جامعة المنار الدكتور فتحي السلاوتي .

وأفاد الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور محمد بن مضحي التوم في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن الاتفاقية تهدف إلى مد جسور التعاون وإثراء البحث العلمي ونشر المعرفة بين الجامعتين