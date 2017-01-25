اختتام المرحلة الأولى لبرنامج “أيادينا ” للأسر المنتجة في جازان

صراحة – نواف العايد : اختتمت، مساء أمس المرحلة الأولي لبرنامج ” أيادينا ” للأسر المنتجة الذي تنفذه مؤسسة محمد وعبدالله إبراهيم السبيعي الخيرية بالتعاون مع الجمعيات الخيرية بمنطقة جازان وشركة وافي العالمية ، وذلك بفندق هوليداي جازان , بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور سعد بن مقرن المقرن .

وأوضح مدير إدارة البر بالمؤسسة الخيرية شعلان الشعلان أن البرنامج يهدف إلى تأسيس 200 مشروع تجاري صغير للأسر المنتجة وذلك من ضمن مجالات الدعم الذي وضعتها المؤسسة كمجالات دعم رئيسية في خطتها الإستراتيجية الثالثة , مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج شملت تدريب 211 مستفيداً ومستفيدة يمثلون جمعيات البر الخيرية بمحافظتي ضمد وبيش ومركز الحكامية ولجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة أبوعريش الذي كان لهم دورهم أساسي في تأسيس هذه المشاريع، ولرعاية المستفيدين والعناية بهم ومتابعة الصناديق المستدامة .

وشاهد الحضور عرضاً مرئيًا عن برنامج ” أيادينا ” , فيما استعرض مدير مشاريع الأسر المنتجة بشركة وافي العالمية عادل بن سعيد الديني مراحل العمل بمشروع أيادينا الذي يهدف إلى توفير فرص لدعم مشاريع الأسر المنتجة في المنطقة الجنوبية الغربية من المملكة , بحيث يقوم المشروع على دعمهم ماليا , وتدريب الأسر المنتجة على كيفية إدارة المشاريع ونقل أفضل الممارسات المحلية والعالمية لكي تزيد من فرص نجاح مشاريعهم وذلك باستثمار وتسخير قدرات الجهات الخيرية في تقديم الدعم والإرشاد للأسر المنتجة ليصبحوا جزءً فاعلا في المجتمع وإعطائهم قروضاً حسنة تلبي احتياجهم .

وفي ختام الحفل دشن وكيل إمارة منطقة جازان المرحلة الثانية لبرنامج ” أيادينا” ، ثم سلم الجهات المشاركة في البرنامج الهدايا التذكارية بهذه المناسبة .