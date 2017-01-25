السوق المالية تعتمد تعديل الضوابط والإجراءات التنظيمية تنفيذا لنظام الشركات

صراحة – محمد المحسن : انطلاقًا من برنامج هيئة السوق المالية لتحقيق “رؤية المملكة العربية السعودية 2030” (برنامج الريادة المالية 2020)، واستمرارًا لدور الهيئة في تنظيم وتطوير القواعد المنظمة للسوق المالية، وسعيًا منها إلى زيادة جاذبية السوق وتسهيل سبل الاستثمار وجعل بيئة السوق المالية أكثر استقرارًا ودعما للاقتصاد الوطني وتحفيزا للاستثمار، وبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ ‏‏2/6/1424هـ ونظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437هـ، أصدر مجلس الهيئة قراره المتضمن الآتي:

أولاً: تعديل الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة الصادرة بناءً على قرار المجلس رقم (8-127-2016) وتاريخ 16/1/1438هـ الموافق 17/10/2016م (الضوابط والإجراءات)، وذلك على النحو الآتي:

تعديل تعريف مصطلح “نشرة الإصدار” الوارد في الفقرة (ج) من المادة الأولى، ليكون على النحو الآتي: “نشرة الإصدار: الوثيقة المطلوبة لطرح أوراق مالية بموجب نظام السوق المالية، وقواعد التسجيل والإدراج أو قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية”. إضافة تعريف مصطلح “قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية” إلى الفقرة (ج) من المادة الاولى، ليكون على النحو الآتي: “قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية: قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية”. تعديل الفقرة (1) من المادة الرابعة والأربعين، لتكون على النحو الآتي: “تحدد نشرة الإصدار ذات العلاقة فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة للمساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد”. حذف الفقرة (2) من المادة الرابعة والأربعين. تعديل ترتيب الفقرتين (3) و (4) من المادة الرابعة والأربعين لتكون (2) و(3). حذف الفقرة (ب) من المادة الخامسة والأربعين.

ثانياً: تعديل الدليل الاسترشادي للضوابط والإجراءات، ليعكس التعديلات المشار إليها في الفقرة أولاً أعلاه.

ثالثاً: تعديل التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات المساهمة المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية.

ويمكن الاطلاع على الضوابط والإجراءات والدليل الاسترشادي للضوابط والإجراءات على موقع الهيئة من خلال الرابطين الآتيين:

كما يمكن الاطلاع التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات المساهمة المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية المعدّلة على موقع الهيئة من خلال الرابط الآتي: