السجون تكرم مصمم البوابة الأمنية الذكية



صراحة – نواف العايد : كرم مدير عام السجون اللواء إبراهيم بن محمد الحمزي في مقر المديرية العامة للسجون يوم أمس الثلاثاء الرائد مهندس سامي بن عيد اللحياني صاحب الفكرة التصميمية للبوابات الأمنية الذكية لمقرات السجون ، بحضور كافة قيادات المديرية لحفل التكريم الذي تخلله تقديم عرض مرئي عن فكرة المشروع ومميزات البوابة الأمنية الذكية والأنظمة والتقنيات المستخدمة فيها ، واختتم العرض بنبذة تعريفية للسيرة العلمية والعملية للرائد مهندس اللحياني الحاصل على بكالوريوس عمارة من كلية تصاميم البيئة في جامعة الملك عبدالعزيز ، وماجستير عمارة من كلية العمارة والتخطيط في جامعة الملك سعود كما حصل على عدة دورات في الرسم المعماري وتخطيط وإدارة المشاريع ، وتم تكريمه عام 2015 م بحصوله على جائزة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز للتراث العمراني.

يذكر أن المديرية العامة للسجون دشنت في وقت سابق مشروع البوابات الأمنية الذكية في سجون مناطق المملكة ، والتي تستوحي فكرة تصميمها معمارياً من الشعار الرسمي للسجون ؛ حيث العين الساهرة على الأمن والتأهيل والرعاية للنزلاء والنزيلات المستفيدين من خدماتها الإصلاحية .

يهدف المشروع في بنائه إلى توحيد الشكل المعماري المتميز لكافة المداخل في السجون ، وترسيخ الصورة الذهنية الإيجابية عن مشاريع السجون المتطورة ، كما يحمل المشروع الجانب الأمني للسجون في تصميمه حيث صممت تلك البوابات الذكية وفق معايير علمية وعالمية لاتخاذ كافة التدابير والأنظمة الأمنية المتطورة ، من أبرزها فحص وتسجيل بيانات المركبات بسرعة ودقة فائقة ودعمها بمجموعة من الأنظمة المتكاملة والمدمجة في نظام واحد تجعل منها بوابات ذكية ومتطورة .

يتم العمل في البوابات الأمنية والتي تم تزويدها بنظام الفحص الآلي للجزء السفلي من المركبة بحيث تقوم المركبة بالمرور فوق جهاز المسح الضوئي ثنائي المنظور لتسهل رؤية أسفل المركبة وما فوق محور العجلة والدعامات العرضية وعرضها على شاشة عالية الجودة ، أيضاً تعمل على نظام القارئ الآلي لأرقام لوحات السيارات حيث تقوم الكاميرا بالتقاط صورة عالية الدقة للوحة المركبة ومن ثم تقوم بتحويل الصورة إلى بيانات توضح البلد والمنطقة وفئة المركبة ومعلومات التسجيل للمركبات ويعمل النظام في مختلف الظروف والأحوال الجوية .

إلى ذلك كله تم تزويد تلك البوابات الأمنية بكاميرا تقوم بالتقاط صورة لرؤية من بداخل المركبة وعرضها على شاشة النظام بحيث تمكّن المختصين من التعرف على هوياتهم ، أيضاً هناك كاميرا تقوم بالتقاط صورة شاملة للمركبة لمقارنتها بالبيانات الموجودة في قاعدة بيانات المركبة والتحقق من عدم استبدال لوحات المركبة .