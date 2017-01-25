“الانضباط” تغرم نادي الطائي ولاعب الأهلي إسلام حسين سراج

صراحة – محمد المحسن : غرمت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم نادي الطائي (100,000) ريال بسبب تلفظ جماهيره بكلمات نابية تجاه لاعبي فريق النادي المنافس ، في المباراة الماضية مع الاتحاد على ملعب استاد الأمير مساعد بن عبدالعزيز في حائل ضمن بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين ، وفقاً لتقرير مراقب المباراة .

ويعد القرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة (126) من لائحة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.

كما غرمت اللجنة لاعب فريق الأهلي إسلام حسين سراج (10،000) ريال لحساب الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم ، بسبب دخوله إلى مضمار الملعب في مباراة الأهلي الماضية مع الشعلة ضمن بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين ، ومن ثم توجه إلى منطقة المكس زون وغرفة اللاعبين ، رغم أن أسمه لم يكن مسجلاً في القائمة الرسمية للجهازين الفني والإداري لفريق النادي .

ويعد القرار غير قابل للاستئناف .