الأمن اللبناني يوقف 5 أشخاص بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

صراحة – واس : أعلنت مديرية الأمن العام اللبنانية، الأربعاء 25 يناير/كانون الثاني، إيقاف 5 أشخاص بتهمة التخابر مع السفارات الإسرائيلية في الخارج.

وذكرت مديرية الأمن في بيان أن العملية جاءت في إطار متابعتها لمكافحة التجسس لصالح إسرائيل، وتفكيك الشبكات التابعة لها في الداخل اللبناني.

وأضاف البيان أن المديرية أوقفت لبنانيين اثنين من مواليد 1977 و1982، ولاجئ فلسطيني في لبنان من مواليد 1992، بالإضافة إلى شابتين من نيبال مواليد 1991 و1993.

وتابع البيان أن الموقوفين اعترفوا أثناء التحقيق بما نسب إليهم، وبأنهم أجروا اتصالات هاتفية بأرقام تابعة للسفارات الإسرائيلية في كل من تركيا والأردن وبريطانيا ونيبال بهدف العمل لصالحها وتزويدها بمعلومات.

وأظهرت التحقيقات، بحسب البيان، أن الشابتين ناشطتان في مجال تجنيد نيباليات في لبنان لصالح إسرائيل، وذلك من خلال تزويدهن برقم السفارة الإسرائيلية في نيبال للتواصل معها، بهدف جمع معلومات عن كفلائهن لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد).