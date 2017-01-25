ترامب يوقع قرارا بشأن تأمين الحدود وبناء جدار مع المكسيك

صراحة – وكالات : وقع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قرارا بشأن تأمين الحدود وبناء جدار مع المكسيك.

ومن جهة أخرى انتقد ترامب سلطات شيكاغو لأنها لم تتمكن من التغلب على موجة الجريمة في المدينة وهددها بإرسال موظفين فيدراليين إذا لم تتمكن القيادة المحلية من وقف تفشي الجريمة.

وكتب ترامب تغريدة على تويتر، الأربعاء 25 يناير/ كانون الثاني، قال فيها: “إذا لم تقم سلطات شيكاغو بوقف المجزرة المريعة المستمرة – 228 حالة تبادل إطلاق نار في 2017 و 42 جريمة قتل (بزيادة قدرها 24٪ مقارنة مع 2016)، فسنرسل إلى هناك ممثلي الأجهزة الفيدرالية”.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تغيير قيادة الشرطة في شيكاغو، على خلفية المظاهرات الاحتجاجية ضد انتقاص حقوق المواطنين من أصول أفريقية من جانب رجال الشرطة. حيث نمت بعد ذلك أعداد جرائم القتل بشكل كبير وتدهور الوضع الأمني في ظل تراجع تطبيق القانون.

وفي وقت سابق، وصف ترامب في خطابه الافتتاحي لدى تنصيبه رئيسا، الوضع مع الجريمة في الولايات المتحدة بالمجزرة، ووعد الرئيس الجديد بوضع حد لها.