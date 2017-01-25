توقيف 7 أشخاص في إطار عملية لمكافحة الإرهاب في بروكسل

صراحة – وكالات : أعلنت النيابة الفدرالية البلجيكية في بيان أن الشرطة القضائية شنت، الأربعاء 25 يناير/كانون الثاني، 8 مداهمات في منطقة بروكسل في إطار عملية لمكافحة الإرهاب أسفرت عن توقيف سبعة أشخاص.

وجرت المداهمات في ليكن وأندرليخت ومولنبيك وشيربيك، إلا أن البيان نفى علاقة الموقوفين باعتداءات باريس، في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 والتي أسفرت آنذاك عن 130 قتيلا، أو هجمات بروكسل في مارس /آذار 2016، التي خلفت 32 قتيلا، وتبناها تنظيم “داعش”، وأضاف البيان أن توقيفهم يندرج في إطار تحقيق مرتبط بملف “مقاتلين عائدين من سوريا”.

وأضافت النيابة أن “سبعة أشخاص أحيلوا للاستماع إليهم”، موضحة أن قاضي التحقيق سيبت خلال نهار الأربعاء في مسألة حبسهم على ذمة التحقيق، نافية العثور على أي سلاح أو متفجرات أثناء المداهمات.