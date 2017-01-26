مدير الأمن العام يتفقد عدد من إدارات الأمن العام بمنطقة المدينة المنورة

صراحة – المدينة المنورة : قام معالي مدير الامن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج بزياره لغرفة عمليات مواقف السيارت الخاصه بزوار المسجد النبوي المرتبطه بغرفة العمليات الرئيسيه والتي تديرها القوة الخاصة لامن المسجد النبوي الشريف للاطلاع على سير العمل والوقوف على ما فيها من تطوير وتحسين وتأتي هذه الزياره ضمن الاستعدادت المبكره للامن العام قبل بدء اجازة نهاية الفصل الدراسي الاول ،هذا ورافق معاليه كلاً من معالي قائد قوات الطواريء الخاصه الفريق خالد قرار الحربي …. ومدير شوطة منطقة المدينه المنوره وعدد من قيادات الامن العام وكان في استقبالهم مساعد مدير الامن العام لامن الحج والعمرة اللواءد/سعود بن عبدالله الخليوي وقائد القوة الخاصة لامن المسجد النبوي الشريف العميد/ عبدالرحمن المشحن ..بعد ذلك قام معاليه ومرافقيه بجوله شملت كافة ارجاء المسجد النبوي والروضة الشريفه واطلع على آلية تفويج الزوار للروضة وكذلك تفويج ضيوف الرحمن امام المواجهة – اثناءالسلام على رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) وصاحبيه.

وفي نهاية الزياره اثنى معاليه على مايقوم به رجال الامن العام من جهود ملوحظه خدمة لزوار المسجد النبوي الشريف.