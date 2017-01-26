أمانة جازان تنهى استعداداتها لاستقبال المتنزهين خلال إجازة منتصف العام

صراحة – نواف العايد : أنهت أمانة منطقة جازان والبلديات التابعة لها كافة استعداداتها لاستقبال المتنزهين والزوار من أهالي المنطقة وزوارها خلال إجازة منتصف العام الدراسي الحالي .

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة يحي بن أحمد الحكمي، أن إجازة منتصف العام ستواكب انطلاقة مهرجان جازان الشتوي التاسع 1438هـ , حيث جرى تجهيز الحدائق والواجهات البحرية والمتنزهات والمواقع السياحية , لمواكبة فعاليات المهرجان الذي يستقطب العديد من الزوار ومرتادي المواقع السياحية مقارنة بالأيام العادية.

وأضاف أن الأمانة تشارك في برامج المهرجان الشتوي بالعديد من الفعاليات من أبرزها مسرحية نسائية ضمن جهودها لتلبية احتياجات الزوار سواء على مستوى الخدمات أو البرامج التي تقدمها في جميع المناسبات.