تعليم الطائف يشكل لجنة دائمة لمعالجة قضايا السلامة

صراحة – فيصل القحطانى : شكّلت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، وإدارة الدفاع المدني لجنة دائمة لمعالجة قضايا السلامة ذات العلاقة بأعمال الدفاع المدني .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس ، بحضور مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف العميد أحمد بن سعيد آل كاسي ومدير عام التعليم الدكتور محمد بن حسن الشمراني .

وناقش الاجتماع الإجراءات التي تكفل تحقيق أعلى درجات السلامة للطلاب والطالبات، والموضوعات ذات العلاقة بالأمن والسلامة في المدارس المستأجرة واستعراض البرامج التوعوية ودور منسق الأمن والسلامة في المدارس لترسيخ مفاهيم السلامة العامة في مدارس البنين والبنات وتنفيذ عمليات الإخلاء .