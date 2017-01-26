هيئة السياحة تكثف جولاتها التفتيشية على قطاع الإيواء في إجازة منتصف العام

صراحة – نواف العايد : كثفت الإدارة العامة للتراخيص بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني جهودها لإجازة منتصف العام الدراسي من خلال وضع خطة لتكثيف الرقابة على الفنادق والوحدات السكنية المفروشة عبر فرق رقابية في فروع الهيئة بالمناطق تقوم بأعمال الإشراف والرقابة على مرافق الإيواء السياحي في مناطق المملكة خلال الإجازة.

وأوضح مدير عام ادارة التراخيص المهندس عمر المبارك، أن الهيئة كثفت جهودها استعدادا لإجازة منتصف العام الدراسي، كما هي عادتها في جميع المواسم والإجازات التي يكثر فيها الإقبال على مرافق الإيواء السياحي، مبينا أن الجهود الرقابية مستمرة طوال أيام العام.

وقال : ستقوم فرق الرقابة التابعة للهيئة في جميع مناطق المملكة بتفعيل جولاتها الرقابية على منشآت الإيواء السياحي حسب البرنامج المعد وذلك للتأكد من التزام هذه المنشآت بجودة الخدمة بالأسعار ووضع قائمة الأسعار واللوحات الخاصة بـ (التراخيص ودرجة التصنيف، تلقي الشكاوى) في مكان واضح لمرافق الإيواء السياحي المرخصة من الهيئة.

ودعا المبارك المواطنين والمقيمين في حال وجود أي ملاحظة أوشكوى،إلى سرعة الإبلاغ من خلال الاتصال على مركز الاتصال السياحي (19988)، أو التواصل مع فرع الهيئة الموجود في المنطقة ،مشيرا إلى أن الهيئة ستتخذ الإجراءات النظامية بحق المتجاوزين وفقا للأنظمة والتعليمات.