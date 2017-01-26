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26 يناير, 2017   2346

حالة الطقس : رياح مثيرة للأتربة والغبار على مناطق غرب ووسط وشمال المملكة

حالة الطقس 6

صراحة – الرياض : توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نشاط رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق غرب ووسط وشمال المملكة. في حين تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً مع فرصة لهطول أمطار رعدية على الحدود الشمالية والجوف كذلك على منطقة تبوك تشمل الأجزاء الساحلية منها. ويتوقع تكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان ،عسير والباحة تمتد إلى المرتفعات الشرقية من منطقة مكة المكرمة. كما تتهيأ الفرصة خلال أوقات الليل وصباح يوم الغد لهطول أمطار رعدية على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها.

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