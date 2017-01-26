دوري جميل: الرائد والقادسية أمام التعاون والنصر

صراحة-الرياض:ضمن مباريات دوري جميل للمحترفين في جولته السادسة عشر تقام اليوم مباراتان ستكون على النحو التالي:
بطاقة المباراة
الرائد – التعاون
الملعب: استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ( بريدة )
اليوم: الخميس 26 يناير 2017 م
الوقت: 6,25 مساءً
حكم الساحة: شيمون مارتيناك ( بولندي )
المساعد الأول: توماش ليستكيفتش ( بولندي )
المساعد الثاني: باول سوكولنيكي ( بولندي )
الحكم الرابع: تركي الخضير
بطاقة المباراة
القادسية – النصر
الملعب: ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية ( الخبر )
اليوم: الخميس 26 يناير 2017 م
الوقت: 8,15 مساءً
حكم الساحة: محمد الهويش
المساعد الأول: بدر الشمراني
المساعد الثاني: علي بدوي
الحكم الرابع: حسن الحبيب