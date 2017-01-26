دوري جميل: الرائد والقادسية أمام التعاون والنصر

صراحة-الرياض:ضمن مباريات دوري جميل للمحترفين في جولته السادسة عشر تقام اليوم مباراتان ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة

الرائد – التعاون

الملعب: استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ( بريدة )

اليوم: الخميس 26 يناير 2017 م

الوقت: 6,25 مساءً

حكم الساحة: شيمون مارتيناك ( بولندي )

المساعد الأول: توماش ليستكيفتش ( بولندي )

المساعد الثاني: باول سوكولنيكي ( بولندي )

الحكم الرابع: تركي الخضير

بطاقة المباراة

القادسية – النصر

الملعب: ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية ( الخبر )

اليوم: الخميس 26 يناير 2017 م

الوقت: 8,15 مساءً

حكم الساحة: محمد الهويش

المساعد الأول: بدر الشمراني

المساعد الثاني: علي بدوي

الحكم الرابع: حسن الحبيب