دوري الاولى: أربع مباريات ضمن الجولة الثامنة عشر

صراحة-الرياض:ضمن مباريات الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى في جولته الثامنة عشر تقام اليوم أربع مباريات ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة

النهضة – النجوم

الملعب: ملعب نادي النهضة ( الدمام )

اليوم: الجمعة 27 يناير 2017 م

الوقت: 3,20 عصراً

بطاقة المباراة

العروبة – الوطني

الملعب: ملعب نادي العروبة ( الجوف )

اليوم: الجمعة 27 يناير 2017 م

الوقت: 3,20 عصراً

بطاقة المباراة

الشعلة – الطائي

الملعب: ملعب نادي الشعلة ( الخرج )

اليوم: الجمعة 27 يناير 2017 م

الوقت: 3,30 عصراً

بطاقة المباراة

ضمك – أحد

الملعب: استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية ( أبها )

اليوم: الجمعة 27 يناير 2017 م

الوقت: 4,00