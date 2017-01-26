دوري الاولى: أربع مباريات ضمن الجولة الثامنة عشر

صراحة-الرياض:ضمن مباريات الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى في جولته الثامنة عشر تقام اليوم أربع مباريات ستكون على النحو التالي:
بطاقة المباراة
النهضة – النجوم
الملعب: ملعب نادي النهضة ( الدمام )
اليوم: الجمعة 27 يناير 2017 م
الوقت: 3,20 عصراً
بطاقة المباراة
العروبة – الوطني
الملعب: ملعب نادي العروبة ( الجوف )
اليوم: الجمعة 27 يناير 2017 م
الوقت: 3,20 عصراً
بطاقة المباراة
الشعلة – الطائي
الملعب: ملعب نادي الشعلة ( الخرج )
اليوم: الجمعة 27 يناير 2017 م
الوقت: 3,30 عصراً
بطاقة المباراة
ضمك – أحد
الملعب: استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية ( أبها )
اليوم: الجمعة 27 يناير 2017 م
الوقت: 4,00