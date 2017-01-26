فصائل سورية مقاتلة تنضم لأحرار الشام في مواجهة هجوم فتح الشام

صراحة-وكالات:قالت حركة أحرار الشام الإسلامية في بيان يوم الخميس إن ستة فصائل معارضة أخرى انضمت إليها في شمال غرب سوريا إثر تعرض هذه الفصائل لهجوم كبير من جانب جبهة فتح الشام.

وكانت فتح الشام (جبهة النصرة سابقا) قد شنت هجوما على عدد من فصائل الجيش السوري الحر هذا الأسبوع متهمة إياها بالتآمر عليها خلال محادثات السلام التي جرت في قازاخستان هذا الأسبوع.

ووقفت حركة أحرار الشام إلى جانب فصائل الجيش السوري الحر قائلة إن فتح الشام رفضت جهود الوساطة.

وقالت أحرار الشام في بيانها “إن أي اعتداء على أحد أبناء الحركة المنضمين لها أو مقراتها هو بمثابة إعلان قتال لن تتوانى حركة أحرار الشام في التصدي له وإيقافه مهما تطلب من قوة.”