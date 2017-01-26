مدير شرطة جازان : خطة أمنية ومرورية تواكب النشاط السياحي خلال الإجازة في جازان

صراحة-جيزان:أنهت شرطة منطقة جازان وأفرع الأمن العام بالمنطقة كافة الاستعدادات لتنفيذ الخطة الأمنية والمرورية, وتسخير الإمكانات والطاقات لحفظ اﻷمن والنظام بما يسهم في راحة وأمن المواطنين والمقيمين وزوار المنطقة خلال إجارة منتصف العام الدراسي الحالي .

وأوضح مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة اﻷمنية الدائمة اللواء ناصر بن صالح الدويسي، أنه جرى توزيع الدوريات وتوسيع نطاق انتشارها بميادين المنطقة, مواكبة لما تشهده منطقة جازان خلال الإجازة الحالية من مهرجانات سياحية جعلت المنطقة وجهة سياحية مهمة, مؤكدا أنه تم تسخير الطاقات لتقديم جهود ميدانية بأعلى المستويات لتسهم في حفظ الأمن والنظام وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالعمل على أمن وراحة المواطن والمقيم, منوها بالمتابعة المستمرة من معالي مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج .

ودعا جميع المواطنين والمقيمين وزوار المنطقة إلى التقيد بالأنظمة المرورية وتجنب السرعة لقضاء إجازة سعيدة, في ظل ما تشهده المنطقة من مهرجانات وبرامج سياحية, وما تمتاز به من أجواء ربيعية.