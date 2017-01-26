بلدية الخرج تغرم منشآت مخالفة بالسيح

صراحة-السيح:طبقت وحدة الخدمات النسائية في بلدية الخرج أمس، الغرامة بالحد الأعلى على مجموعة من المقاهي والمطاعم بمدينة السيح، وذلك خلال جولة رقابية شملت مجموعة من المنشآت للتأكد من مطابقتها للشروط الصحية والتراخيص.

وأبان رئيس بلدية الخرج المهندس أحمد بن محمد البكيري، أنه جرى ضبط العديد من المخالفات في بعض المنشآت بمدينة السيح، تضمنت سوء التخزين و وجود مواد غذائية فاسدة، إلى جانب تشغيلها عمالة غير نظامية وعدم وجود شهادات صحية.

‏وأهاب المهندس البكيري بجميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية في مدينة السيح والمراكز والقرى التي تقع في نطاق خدمات بلدية الخرج من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.