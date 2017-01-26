أكثر من أربع آلآف حالة قسطرة قلبية بمركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم العام الماضي

صراحة-الرياض:كشفت إحصاءات المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم ممثلة بمركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بأنه تم إجراء 4210 حالة قسطرة وذلك في قسم القسطرة القلبية بالمركز وذلك خلال العام الماضي 2016م .

وبينت الإحصاءات بأن حالات القسطرة القلبية شملت 281 حالة لمرضى الأطفال ، وقد كان نصف الحالات تقريباً 48.7% تشخيصيا فيما كان الباقي علاجياً ، ووفقاً للتقرير الإحصائي للمركز فقد أوضح بأن قسم القسطرة القلبية يلبي حاجة المرضى للقسطرة القلبية للتشخيص او لتحديد العلاج المناسب لأعراضهم ، حيث يُجرى في معمل القسطرة القلبية إجراءات تداخلية مختلفة ، من أهمها : التقويم الوعائي للشرايين ، وتركيب منظمات ضربات القلب بأنواعها المختلفة ، والعلاج بالنظام الكهربائي للقلب للمرضى الذين يعانون من اختلال النظم القلبي ، ومعالجة حالات عيوب القلب الخلقية كالثقوب البطينية والأذينية والقنوات الشريانية ، ومعالجة أمراض الصمامات القلبية مثل توسيع الصمام المترالي بالبالون وزراعة الصمام .

وأشار التقرير بأنه يتبع لقسم القسطرة القلبية وحدة إجراءات اليوم الواحد والتي تم استحداثها بهدف تخفيف الضغط على الأقسام وعدم إشغال الأسرّة حيث خصصت للمرضى الذين لا يحتاجون للمكوث فترة طويلة في المركز قبل او بعد القسطرة .