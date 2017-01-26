تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب حبوب مخدرة

صراحة-الاحساء:اصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد مهربي الحبوب المخدرة ،فيما يلي نصه :

قال تعالى ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ) .

بفضل من الله تم القبض على المدعو / سيف بن محمد بن يحيى هزازي – سعودي الجنسية – عند قيامه بتهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له و بإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيراً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف و من المحكمة العليا و صدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً .

وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني / سيف بن محمد بن يحيى هزازي – سعودي الجنسية – اليوم الخميس 28 / 4 / 1438 هـ في محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية .

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع و إيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره ـ والله الهادي إلى سواء السبيل ـ .