محافظ بني حسن بالباحة يبحث حلول المشروعات المتعثرة

صراحة-الباحة:ناقش محافظ بن حسن محمد بن معيض الفائز مع مديري الإدارات الحكومية بالمحافظة المشروعات المتعثرة والجارية تنفيذها خلال الاجتماع الذي عقد أمس بمقر المحافظة، بحضور المقاولين المنفذين لتلك المشروعات .

وجرى خلال الاجتماع بحث الحلول اللازمة للمشاريع المتعثرة ليتم إنجازها لخدمة المواطنين، إلى جانب الاطلاع على ما وصلت إليه المشروعات الجارية تنفيذها ونسبة إنجازها .

وأبان الفائز أن هذه الاجتماعات الدورية والزيارات الميدانية للمشاريع تأتي حسب توجيهات سمو أمير منطقة الباحة الذي يوليها كل الاهتمام لإنجازها لما فيه خدمة الوطن والمواطن، مؤكداً أهمية بذل المزيد من الجهود ومتابعة المقاولين لتنفيذ تلك المشاريع في أوقاتها المحددة وحسب المواصفات المطلوبة .