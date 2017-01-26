التسجيل | نسيت كلمة المرور
تسجيل الدخول
الرئيسية >> المحليات >> الحملة الوطنية السعودية توزع المساعدات الإغاثية على 2986 لاجئًا سوريًا في محافظة المفرق الأردنية
26 يناير, 2017   2553

الحملة الوطنية السعودية توزع المساعدات الإغاثية على 2986 لاجئًا سوريًا في محافظة المفرق الأردنية

000-529386591485423153534

 

صراحة-الرياض:وزعت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا المساعدات الإغاثية على 2986 لاجئًا سوريًا في محافظة المفرق الأردنية وذلك من خلال محطتها ال 56 من مشروع ” شقيقي دفؤك هدفي 4″.
وعملت الحملة خلال هذه المحطة على تأمين المستلزمات الشتوية من البطانيات و الكنزات و السترات و قبعات الرأس و ملابس الأطفال و غيرها من المستلزمات التي يحتاجها الشخص في مثل هذه الظروف المناخية الصعبة والتي تتسم بالبرودة الشديدة.
وأكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا الدكتور بدر بن عبد الرحمن السمحان أن الحملة تعمل على تنفيذ مشروع ” شقيقي دفؤك هدفي 4 ” وفقًا لإستراتيجية شاملة تضمن توسيع نطاق التوزيع على الأسر السورية والقاطنين في كل من الأردن وتركيا ولبنان والداخل السوري، وذلك من خلال تكثيف الجهود لإيصال الخدمات الإنسانية للأسر السورية الأشد احتياجاً.
وأوضح السمحان أن هذه الجهود الإغاثية تؤكد اهتمام المملكة العربية السعودية في المجال الإنساني مستمدة ذلك من مبادئها الدينية و الأخلاقية والإنسانية التي ينتهجها ولاة أمر هذه البلاد وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و سمو ولي عهده الأمين و سمو ولي ولي العهد – حفظهم الله -.

عدد التعليقات (0)

لا يوجد تعليقات

أضف تعليقك

جميع الحقوق محفوظة © 2017 صحيفة صراحة الالكترونية
برمجة و تصميم : YeMeNi AnA