الصحة: أكثر من 164 ألف زيارة للتوعية الدينية في المرافق الصحية

صراحة-الرياض:نـفـذت وزارة الـصـحـة خــلال الــعــام الماضي نحو 164791 زيارة للتوعية الدينية للمرضى المنومين في المرافق الصحية.

وأوضحت أنها قامت بتوزيع نحو 46636 علبة تيمم على المرضى الذين لا يستطيعون استخدام الماء لظروفهم الصحية، كما قامت بتوزيع حوالي 38415 نسخة من المصحف الشريف وترجمة معاني القرآن الكريم باللغات المختلفة على المرضى والعاملين في مرافق الوزارة.

وأضافت الوزارة أنها وزعت أيضاً 554089 مطبوعة باللغة العربية و 142042 مطبوعة باللغات المختلفة، كما بلغ عدد المطبوعات السمعية 66783 نسخة وبلغ عدد المحاضرات التوعوية المنفذة في المرافق الصحية 2825 محاضرة، كما تم توزيع هدايا للمرضى والعاملين بلغت 46223 هدية، إضافة إلى توزيع حاملات للكتب والـمـطـويــات فـي غــرف الـمـرضــى وصــالات الانتظار بـلـغـت 2564 حاملة كتب، وبلغ عدد المعارض التوعوية التي أقامتها 52 معرض.