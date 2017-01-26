محافظ البدائع يدشن مهرجان ربيع البدائع 38

صراحة-البدائع:دشن محافظ البدائع عبدالرحمن بن عبدالكريم السديس أمس ، مهرجان ربيع البدائع 38 تحت شعار “لا.. للإرهاب” وذلك بموقع المهرجان على الدائري الشرقي بالمحافظة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص إلى جانب ركن للأسر المنتجة تشرف عليه جمعية فتاة البدائع .

ويتضمن المهرجان عروضا للطيران الشراعي وأمسيات ثقافية وفعاليات للأسرة والطفل ، وأخرى توعوية عن خطر الإرهاب والفكر الضال على الفرد والمجتمع .

وأكد المحافظ السديس، أن ما شاهده يترجم حجم الاهتمام من اللجان العاملة ، مشيداً بهمة الشباب وروح المجموعة وعطاء المشاركين ، متمنياً أن تكون المخرجات بحجم التطلعات .