تقنية جدة توظف 1310 خريجين خلال العام الجاري

صراحة–جدة:كشف عميد الكلية التقنية بمحافظة جدة المهندس عبد الرحمن بن سعيد السريعي عن توظيف 1310 خريجين منذ بداية هذا العام ، في عددٍ من قطاعات الأعمال بمختلف التخصصات التقنية والإدارية .

وأكد المهندس السريعي أن التوظيف شمل مرحلتي الدبلوم والبكالوريوس في تخصصات الإنتاج ، والتقنية الكهربائية ، والتبريد ، والتكييف ، والمحركات ، والمركبات ، والتقنية المدنية والمعمارية ، والتسويق والمحاسبة ، والسفر والسياحة ، والإدارة المكتبية .

وأبان أن إدارة التوجيه المهني والتنسيق الوظيفي تواصل جولاتها الميدانية لتوفير المزيد من الفرص الوظيفية من خلال التعاون المستمر مع قطاعات الأعمال لاستقطاب المزيد من الخريجين ، مشيراً إلى أن التعاون يأتي عبر تنفيذ العديد من الزيارات الميدانية والوقوف عن كثب على أداء خريجينا وتذليل المعوقات التي تواجههم ، إلى جانب تأهيل الخريجين عالياً من حيث المواد والخطط التدريبية التي تواكب المتغيرات المتجددة في سوق العمل على أحدث البرامج والمعدات والأجهزة الحديثة .