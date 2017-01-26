جمعية البرّ بالعارضة تقدم مساعدات لـ721 أسرة

صراحة-الرياض:اعتمدت جمعية البر الخيرية بمحافظة العارضة في منطقة جازان صرف مبلغ 268487 ريالا لصالح مستودع سنابل العارضة.

وأبان مدير الجمعية طالع الجابري، أن المبلغ يأتي ضمن قيمة الكفالة الشهرية لشهر ربيع الآخر من العام الحالي ، الذي تستفيد منه 721 أسرة من الأيتام والعاجزين طبيا ومرضى الفشل الكلوي والأرامل والمطلقات.

وبين أن كل أسرة تحصل على بطاقة ممغنطة تحتوي على مبلغ الكفالة على حسب عدد أفراد الأسرة، وهي ثلاث فئات 400 و500 و 600 ريال ، ويتم صرفها من مستودع سنابل حسب حاجة الأسرة من مواد غذائية واستهلاكية.