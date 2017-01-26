الهيئة‬⁩ ووزارة الاسكان توقع محضر التنسيق لمباشرة الهيئة التحقيق والادعاء في مخالفة الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة

صراحة-الرياض:إستناداً لقرار مجلس الوزراء رقم (536) وتاريخ 4/12/1437هـ ، القاضي بالموافقة على الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة ، وفي ضوء التنسيق بين الهيئة وزارة الإسكان ، تباشر الهيئة التحقيق في مخالفة الضوابط المشار لها في القرار وفق الأوصاف الإجرامية الواردة في الفقرة (3) من البند ( تاسعاً ) والتي نصت على ( أن أي عملية احتيال أو تستر عليها أو مماطلة في الوفاء بحقوق المودعين أو المشترين في الأنشطة المشمولة بهذه الضوابط ، أو في حالة استمرار المخالفة دون تصحيها ) .

ويشار إلى أن العمل بمباشرة الهيئة للاختصاص سيبداء اعتباراً من تاريخ 1/6/1438هـ .