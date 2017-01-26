التسجيل | نسيت كلمة المرور
تسجيل الدخول
الرئيسية >> التوظيف >> الوكالة المساعدة للرعاية الصحية الأولية تعلن عن عدد من الوظائف الشاغرة
26 يناير, 2017   3795

الوكالة المساعدة للرعاية الصحية الأولية تعلن عن عدد من الوظائف الشاغرة

-وزارة الصحة

 

صراحة-الرياض:يسر وزارة الصحة ممثلة في الوكالة المساعدة للرعاية الصحية الأولية أن تعلن عن عدد من الوظائف الشاغرة، حيث يشترط في المتقدمين للوظائف مراعاة الشروط التالية:

  • نظام العمل على عقود مؤقتة من 4 إلى 10 أشهر للعمل في برنامج الأمراض المزمنة.
  • يُفضل من لديه شهادة .PMP
  • إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة، ومهارة كتابة التقارير.
  • يتطلب وجود شهادة تصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
جدير بالذكر أن مدة الإعلان أسبوعان من تاريخه، مع ضرورة ذكر مسمى الوظيفة المتقدم عليها في موضوع الرسالة، كما يتطلب وجود شهادة تصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
ترسل السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني : PHC@moh.gov.sa

عدد التعليقات (0)

لا يوجد تعليقات

أضف تعليقك

جميع الحقوق محفوظة © 2017 صحيفة صراحة الالكترونية
برمجة و تصميم : YeMeNi AnA