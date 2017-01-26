الوكالة المساعدة للرعاية الصحية الأولية تعلن عن عدد من الوظائف الشاغرة

صراحة-الرياض:يسر وزارة الصحة ممثلة في الوكالة المساعدة للرعاية الصحية الأولية أن تعلن عن عدد من الوظائف الشاغرة، حيث يشترط في المتقدمين للوظائف مراعاة الشروط التالية:

نظام العمل على عقود مؤقتة من 4 إلى 10 أشهر للعمل في برنامج الأمراض المزمنة.

يُفضل من لديه شهادة .PMP

إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة، ومهارة كتابة التقارير.

يتطلب وجود شهادة تصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

جدير بالذكر أن مدة الإعلان أسبوعان من تاريخه، مع ضرورة ذكر مسمى الوظيفة المتقدم عليها في موضوع الرسالة، كما يتطلب وجود شهادة تصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.