الرئاسة العامة تطلق حساب “ومضات من منبر الحرمين” على موقع “تويتر”

صراح-الرياض:أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حساب “ومضات من منبر الحرمين” على موقع “تويتر” إلى جانب حساب الرئاسة الرسمي, ويتولى حساب “ومضات من منبر الحرمين” نشر نُخب مختارة من خُطب الحرمين الشريفين تجمع من أصول الدين وفروعه ومقاصده, وجوانب من التربية والأخلاق, وتتكون السلسلة مجموعة من إصدارات الرئاسة العامة لشؤون الحرمين في علوم التربية, والعبادة والإيمان والعقيدة والأخلاق.

تأتي هذه السلسلة بإمضاءات أئمة وخطباء الحرمين الشريفين على هيئة تغريدات يومية تلامس الظروف الحياتية من توعية وإرشادات ومعالجة لقضايا اجتماعية وفكرية مصيرية وتربوية.

هذا وقد وجه معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ أ.د. عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بإنشاء هذا الحساب وتفعيله بشكل يومي.

للاطلاع على الحساب يرجى زيارة الروابط التالية:

https://mobile.twitter.com/wamadhat_gph

https://mobile.twitter.com/reasahalharmain?lang=ar