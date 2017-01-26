الجمارك السعودية تحتفل باليوم العالمي للجمارك تحت شعار ” تحليل البيانات من أجل إدارة فاعلة للحدود “

صراحة-الرياض:افتتح مدير عام الجمارك المكلّف أحمد الحقباني اليوم فعاليات احتفال الجمارك السعودية باليوم العالمي للجمارك الذي يُصادف إقامته من كل عام السادس والعشرون من يناير، بحضور معالي رئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور نبيل العامودي ومعالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغداء والدواء الدكتور هشام الجضعي .

?وقال مدير عام الجمارك في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة ” تحتفل الجمارك السعودية اليوم كغيرها من الدول الأعضاء بمنظمة الجمارك العالمية باليوم العالمي للجمارك، وتهدف المنظمة من اتخاذ هذا اليوم يومًا عالميًا للجمارك إلى تعزيز جهود الجمارك في دول العالم في المجالات الجمركية المتعددة.

وأضاف يأتي احتفال منظمة الجمارك العالمية باليوم العالمي للجمارك هذا العام تحت شعار (تحليل البيانات من أجل إدارة فاعلة للحدود) لما لهذا الأمر من أهمية بالغة في إحكام الرقابة الجمركية وتسهيل حركة التجارة بين دول العالم، وهي المعادلة الصعبة التي تعمل الجمارك السعودية على تحقيقها دائمًا، وذلك من خلال الاستخدام الأمثل للبيانات وتحليلها، والربط الإلكتروني مع شركائها في العمل الجمركي على المستوى المحلي والإقليمي، وكذلك بالتعاون البنّاء والمستمر مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. وبيّن الحقباني أن تبادل البيانات وتحليلها يُمكّن الجمارك السعودية من الاستفادة منها بفعالية من أجل اتخاذ قرارات تقودها إلى مستويات فاعلة في الالتزام والتسهيل تعمل على سرعة وانسيابية حركة التجارة في المملكة بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 ومبادرات الجمارك في التحول الوطني 2020 وستساهم أيضًا في تسريع عملية الفسح الجمركي بالمنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية خلال أربع وعشرون ساعة بإذن الله وتوفيقه.

وبين الحقباني أن الجمارك السعودية وهي تشارك جمارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للجمارك من خلال هذه الفعالية فهي تسعى لترسيخ هذا المفهوم ضمن أهدافها الاستراتيجية وتؤكد على المضي قُدمًا نحو التوسع فيه لما يحققه هذا المفهوم من إنعكاسات إيجابية في سرعة الوصول إلى أهداف الجمارك.

بعد ذلك قدّم مدير عام الجمارك شهادات منظمة الجمارك العالمية التي حصل عليها بعض منسوبي الجمارك في مختلف الاختصاصات، كما قدّم سعادته شهادات الاستحقاق لشركاء العمل الجمركي من القطاعين العام والخاص.

وتضمّنت فعاليات احتفال الجمارك السعودية باليوم العالمي للجمارك عقد ورشة عمل تضمّنت مناقشة عددًا من أوراق العمل، حيث ناقشت الجلسة الأولى التي ترأسها مساعد مدير عام الجمارك للشؤون الفنية والمعلومات حمد القسومي، ناقشت محورًا بعنوان (دور البيانات في دعم اتخاذ القرار وتعزيز استراتيجات التنمية الوطنية) وورقة عمل أخرى حول (الربط الإلكتروني للوكلاء والمشغلين ودوره في تقليص مدة بقاء الحاويات في الموانئ). بالإضافة إلى أنه تمت مناقشة عددًا من أوراق العمل الأخرى ذات الشأن الجمركي.