“الفيصل” يوجّه باستحداث معرض مكة المستقبل بالجنادرية 31 للتعريف بمشروعات التنمية

صراحة – محمد المحسن : وجّه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة اليوم, باستحداث معرض “مكة المستقبل”، ضمن جناح المنطقة المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “جنادرية 31″، وسيعرض الجناح نماذج لمشروعات التنمية التي شهدتها المنطقة ومحافظاتها خلال السنوات الماضية والحالية والمستقبلية في شتى المجالات.

وبحسب بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام في الإمارة، فقد وجه سموه باستحداث المعرض، بهدف إبراز مشروعات المنطقة والمحافظات التابعة لها، وإطلاع زوار الجناح على أوجه التنمية في المنطقة ، مشيراً إلى أنه تمّت تهيئة المعرض، وفق طابع حديث يعكس تطلعات التنمية والتطوير وتصور المشاريع الطموحة الحالية والمستقبلية.

وأكد البيان أنه تم التنسيق بين هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة والجهات الحكومية والخاصة بالمنطقة لإبراز الجهود المبذولة في مختلف المدن والمحافظات والمراكز، مبيناً أن المعرض يحوي صوراً ومجسمات لأكثر من 13 مشروعاً تنموياً على مستوى المنطقة تضمن, توسعة الحرم المكي الشريف، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة، والطائف الجديد، وقطار الحرمين السريع، وقرية البيضاء النموذجية، مفيداً أن إمارة المنطقة ستعمل على إظهار مخرجات الرؤية التنموية للمنطقة، بالإضافة إلى تخصيص موقع داخل الجناح لفعاليات وبرامج ملتقى مكة الثقافي الذي أطلقه سمو أمير منطقة مكة المكرمة العام الحالي تحت شعار “كيف نكون قدوة”، تشارك فيه أكثر من 56 جهة حكومية وأهلية بنحو 228 مبادرة.

ويشير البيان إلى أن جناح المنطقة المشارك في الجنادرية لهذا العام يتكون من 3 أقسام رئيسية تتمثل في بيوت مكة المكرمة، وجده، والطائف، حيث تعرض تراث كل منطقه وفولكلورها، إضافة إلى أسواق شعبية للحرف والمأكولات، بمشاركة 34 حرفياً لكذا موقعاً خاصاً للأسر المنتجة.

ونوه بيان إمارة منطقة مكة المكرمة إلى أنه سيتم تكريم ثلاثة من أبناء محافظة الطائف الحاصلين على المراكز الأولى عالمياً في الرياضيات الذهنية، التي أقيمت مسابقتها في كوريا الجنوبية بمدينة سيول، كما سيتمّ إطلاق عدة منصات إلكترونية تفاعليه بمواقع التواصل الاجتماعي لتسليط الضوء على فعاليات جناح منطقة مكة المكرمة طيلة أيام المهرجان.

وأوضح البيان أنه ستشارك في المهرجان مجموعة من الجمعيات الخيرية بجناح منطقة مكة المكرمة, لعرض أنشطتها وبرامجها المختلفة من أبرزها : جمعيه البر بقرى جنوب مكة، وجمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية، وجمعية نماء، وجمعية الاحسان، إضافة إلى معرض مشروع تعظيم البلد الحرام التابع لجمعية مراكز الاحياء, الذي يهدف لتعميق قيم ومفاهيم تعظيم البلد الحرام في نفوس المسلمين داخل مكة المكرمة, عبر تفعيل بعض البرامج والأنشطة التفاعلية التي تتوخى الإبداع في الفكرة والاحتراف في التنفيذ مع شمولية هذه البرامج لجميع شرائح المجتمع من بينها : (الوفادة المكية – شباب مكة – مجلة مكة – مجلة مكي – الحي المعظّم – المدارس المعظمة – الأسرة المكية).