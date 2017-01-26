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26 يناير, 2017   1909

بلدية الشوقية الفرعية تضبط 5 كافيتريات متنقلة كانت تعمل بدون تصريح

2017-01-26_151910

صراحة – نواف العايد : نفذت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة اليوم, حملة على عدد من الأماكن العامة والمنتزهات وسيارات البيع المتجول والكافيتريات المتنقلة، وذلك تزامناً مع بداية إجازة منتصف العام, التي تزايد خلالها عرض المواد الغذائية عن طريق الكافيتريات المتنقلة خاصة في الاماكن العامة ومواقف حجز السيارات.
وأفاد رئيس البلدية الشوقية المهندس ممدوح بن محمد عراقي, أن البلدية تكثف نشاطها الرقابي في هذه المواقع لضمان سلامة كل ما يعرض فيها من مواد غذائية, لافتاً النظر إلى أنه تم ضبط العديد من المخالفات وسحب خمسة كافيتريات متنقلة تعمل بدون تصريح.

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