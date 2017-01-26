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26 يناير, 2017   2737

وزير الخارجية يستقبل سفيري المملكة المتحدة وغينيا الإستوائية

2017-01-26_155158

صراحة – نواف العايد : استقبل معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير بمقر الوزارة اليوم سفير المملكة المتحدة لدى المملكة سايمون كوليس .
وبحث الجانبان خلال الاستقبال العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير, بمكتبه في مقر الوزارة اليوم, سفير جمهورية غينيا الاستوائية بنينكنو بيدر ماتوتي تانج ، الذي سلّم صورة من أوراق اعتماده سفيراً لبلاده لدى المملكة تمهيداً لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -.

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