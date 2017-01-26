“هدف” يبرز برامج التأهيل والتدريب والتوظيف للسعوديين في مهرجان الزيتون بالجوف

صراحة – خالد الحسين : يشارك صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” في مهرجان الزيتون العاشر بمنطقة الجوف، الذي انطلقت فعالياته أمس، ويستمر لمدة 10 أيام في مركز الأمير عبدالإله الحضاري.

ويقدم “هدف” من خلال جناحه خدمة سفير هدف، التي تتيح الرد الآلي على تساؤلات واستفسارات عملاء الصندوق من الباحثين والباحثات عن عمل وأصحاب الأعمال، وذلك تأكيداً لمبدأ التفاعلية بين الصندوق وعملائه،إضافة إلى برامج الدعم التأهيلية والتدريبية والتوظيفية التي يقدمها “هدف”، لدعم الكوادر الوطنية من أصحاب الأعمال وطالبي العمل.

وأوضح مدير عام فرع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” بمنطقة الجوف عبدالمجيد بن زيد البريك، أن جناح الصندوق المشارك يقدم أكثر من 80 فرصة وظيفية لأبناء وبنات المنطقة في المجالات الصحية والتعليمية والأمنية، عبر مسارات وبرامج متعددة تستهدف تنمية وتدريب وتأهيل القوى الوطنية، بما يتماشى مع متطلبات ومخرجات سوق العمل.

كما سيتم تقديم شرحا تفصيليا عن برنامج “طاقات”، وذلك بوصفه أحد أهم برامج “هدف” في دعم توظيف الكوادر الوطنية في مختلف منشآت القطاع الخاص، بالإضافة إلى إرشاد الزوار بالمسارات التأهيلية والتدريبية والتوظيفية المناسبة لإمكاناتهم ومؤهلاتهم.