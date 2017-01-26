“السعودية” تطرح أكثر من مليون مقعد في إجازة منتصف العام الدراسي

صراحة – نواف العايد : جدولت الخطوط السعودية (5.567) رحلة خلال إجازة منتصف العام الدراسي التي بدأت اليوم، خصصت للقطاع الداخلي منها (3,521) رحلة ، فيما خصصت (2,046) رحلة على القطاع الدولي ، إجمالي سعتها المقعدية (1,162,286) مقعداً ، منها (614,818) على القطاع الداخلي و(547,468) مقعداً على القطاع الدولي.

وأضافت “السعودية” خلال عشرة أيام مدة إجازة منتصف العام الدراسي (22) رحلة بين محطات جازان وأبها وكل من الرياض وجدة والدمام، بسعة مقعدية بلغت (2,664) مقعداً ، فيما تم زيادة (4) رحلات بين الرياض ودبي ، و(4) رحلات أخرى بين جدة ودبي بإجمالي (2,524) مقعداً.

يذكر أن الخطوط السعودية وشركاتها للخدمات الأرضية والتموين والصيانة أنهت استعداداتها وجندت طاقاتها لتأمين المتطلبات التشغيلية المتمثلة في توفير الإمكانات البشرية والآلية اللازمة لتنفيذ الخطة التي تهدف إلى تسيير المزيد من الرحلات وضخ سعة مقعدية تتناسب وحجم الطلب على السفر خلال هذه الإجازة .